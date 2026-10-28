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BNP Paribas accroît de 13,5% son résultat net au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:27

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Façade bâtiment BNP Paribas (crédit photo : Adobe Photos Stock / dennizn )

Façade bâtiment BNP Paribas (crédit photo : Adobe Photos Stock / dennizn )

BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en croissance de 13,5%, à 3 456 MEUR, au titre du 3e trimestre 2026, et un résultat d'exploitation en croissance de 17,7%, à 4 756 MEUR ( 13,3% au niveau des pôles opérationnels), grâce à la fois à la croissance de ses revenus et à une amélioration de son coefficient d'exploitation.

Le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 9,5%, à 13 757 MEUR, tiré en particulier par une contribution en hausse de 16,6% du pôle CIB (Corporate & Institutional Banking), tandis que celles des pôles CPBS (Commercial, Personal Banking & Services) et IPS (Investment & Protection Services) ont progressé de respectivement 3,6% et 5,3%.

Combinée à cette croissance des revenus, la hausse plus modérée des frais de gestion ( 5,3%, à 8 016 MEUR) a généré un effet de ciseaux positif de 4,1 points, permettant ainsi au coefficient d'exploitation du groupe de s'améliorer de 2,3 points, à 58,3%, et au résultat brut d'exploitation de croître de 15,8%, à 5 741 MEUR.

Le coût du risque s'est accru pour atteindre 964 MEUR, principalement du fait des dotations sur encours sains, tandis que les provisions sur créances douteuses ont diminué. Sur cette base, le coût du risque atteint 39 points de base des encours, conformément à la trajectoire visant un niveau inférieur à 40 points de base en 2026.

BNP Paribas confirme ses objectifs à l'horizon 2026 et 2028, notamment un ROTE attendu à 12% en 2026 et supérieur à 13% en 2028, un coefficient d'exploitation d'environ 60% en 2026, puis inférieur à 56% en 2028, ainsi qu'une croissance du résultat net part du groupe attendue à plus de 10% par an sur la période 2025-2028.

Par ailleurs, à la suite de l'autorisation de la BCE, BNP Paribas annonce le lancement de son programme de rachat d'actions au titre de l'exercice 2026, pour un montant maximal de 1,3 MdEUR. Ce rachat débutera le 2 novembre et les actions acquises dans le cadre du programme seront annulées.

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