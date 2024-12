BMW: reconnu comme 'meilleur employeur' en Allemagne en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce que son attractivité en tant qu'employeur a été reconnue dans plusieurs classements en 2024.



Pour la treizième année consécutive, le groupe a ainsi été désigné meilleur employeur par le Trendence Professionals Barometer, qui a sondé 15 000 salariés diplômés en Allemagne.



Il a également figuré en tête de classements mondiaux tels que World's Most Attractive Employers (Universum) et World's Best Employers (Forbes).



Selon Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG, ce succès repose sur l'accompagnement des employés, des missions variées, et des opportunités de développement personnel. L'entreprise se distingue aussi par des avantages supérieurs à la moyenne, des programmes de mobilité et de santé, et des initiatives en e-mobilité et digitalisation.







