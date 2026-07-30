BMW: Le ralentissement en Chine pèse sur les résultats du T2

Salon de l'automobile de Pékin

par Rachel More

BMW ‌a fait état jeudi de résultats du deuxième trimestre fortement affectés par ​la baisse des ventes en Chine et l'impact de la crise au Moyen-Orient sur le moral des consommateurs, alors que le constructeur automobile ​s'est engagé à réduire davantage ses coûts face à une concurrence acharnée.

Le groupe allemand a ​enregistré une baisse de 35% de ⁠son résultat avant impôts trimestriel, qui s'établit à 1,7 milliard d'euros. ‌La marge d'exploitation de son activité automobile principale s'est réduite à 2,3%, dépassant les prévisions des analystes (2,2%) mais ​en recul par rapport ‌aux 5,4% enregistrés un an plus tôt.

"L’industrie automobile est ⁠confrontée à des défis qui s'intensifient rapidement : une concurrence mondiale acharnée, des exigences réglementaires régionales de plus en plus strictes et les implications ⁠des conflits géopolitiques ‌façonneront notre modèle économique dans les années à venir", ⁠a déclaré le président du directoire Milan Nedeljkovic.

BMW a toutefois confirmé ‌ses prévisions pour l’ensemble de l’année, visant une marge ⁠d’exploitation pour les voitures comprise entre 1% et 3%, ⁠après un avertissement ‌sur résultats inattendu en juin qui avait déclenché des négociations avec les ​salariés au sujet de réductions ‌d’effectifs.

L’entreprise prévoit désormais de supprimer 8.000 emplois dans le cadre d’un programme de départs volontaires ​convenu, a indiqué mercredi une source.

Le volume des ventes de BMW a reculé d’environ 5% à l’échelle mondiale au deuxième trimestre, ⁠plombé par une chute de 30% en Chine, où les observateurs du secteur ont averti que la nouvelle gamme de véhicules électriques de la marque pourrait arriver trop tard sur un marché en pleine effervescence, porté par la technologie.

(Rédigé par Rachel More; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)