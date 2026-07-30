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Ukraine: huit morts dans des bombardements russes, dont six d'une même famille
information fournie par AFP 30/07/2026 à 05:43
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Des habitants de Kiev réfugiés dans une station de métro pendant une attaque de missiles russes sur la ville, le 30 juillet 2026 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Des habitants de Kiev réfugiés dans une station de métro pendant une attaque de missiles russes sur la ville, le 30 juillet 2026 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Six membres d'une famille vivant près de Kryvyï Rig ont été tués, une personne est morte à Kiev et une autre à Poltava, lors de frappes russes dans la nuit de mercredi à jeudi, quelques heures après une mise en garde contre une "attaque massive" imminente formulée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Dans un village en périphérie de Kryvyï Rig, un tir direct d'un missile balistique Iskander-M, lancé depuis Voronej, a frappé une maison privée où vivait une famille nombreuse, tuant deux fillettes de 5 et 12 ans ainsi que quatre adultes", a précisé sur Telegram le chef de l'administration militaire municipale de Kryvyï Rig, Oleksandr Vilkoul.

"Huit autres personnes ont été blessées, dont deux enfants, des garçons de 6 et 15 ans", a ajouté la même source. Le conseil du village de Novopillia où se trouvait la famille Voronov a présenté ses condoléances.

Dans la capitale "un décès a été confirmé", a annoncé sur Telegram l'administration militaire de Kiev. Deux personnes ont été blessées dans la capitale, ont précisé plus tard les autorités.

Dans le district de Brovary, dans la région de la capitale ukrainienne, cinq personnes ont été blessées dont un mineur et deux femmes.

"L'ennemi attaque la capitale avec des armes balistiques. La menace de nouvelles attaques demeure. Restez dans les abris!" avait auparavant écrit sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitchko.

M. Klitchko a fait état d'incendies dans plusieurs quartiers de la ville.

Au cours de la nuit, une journaliste de l'AFP dans la capitale a entendu plusieurs explosions après le déclenchement de l'alerte aérienne.

Par ailleurs, à Poltava (centre), une frappe de drone a été enregistrée sur les locaux d'une entreprise privée où une personne a été tuée, selon les autorités militaires.

Et au moins cinq personnes ont été blessées à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, où la mairie a par ailleurs fait état de personnes ensevelies sous les décombres d'un immeuble.

Mise en garde de Zelensky

Ces attaques nocturnes surviennent après une mise en garde mercredi soir du président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon qui il existait une "forte probabilité" pour que la Russie mène une frappe massive dans la nuit contre l'Ukraine.

Des habitants de Kiev réfugiés dans une station de métro pendant une attaque de missiles russes sur la ville, le 30 juillet 2026 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Des habitants de Kiev réfugiés dans une station de métro pendant une attaque de missiles russes sur la ville, le 30 juillet 2026 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

"Les Russes ont préparé une attaque massive il y a quelques jours, et il y a une forte probabilité que la frappe soit menée cette nuit", a écrit M. Zelensky sur X, en demandant à nouveau aux alliés de l'Ukraine de lui fournir les missiles qui manquent à sa défense.

La Russie a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls les systèmes américains Patriot sont capables d'abattre.

L'Ukraine manque cruellement de ces missiles intercepteurs PAC-3, une pénurie qui s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran en février.

Le président ukrainien s'est entretenu mardi avec son homologue américain Donald Trump à la Maison Blanche lors d'une rencontre pendant laquelle ils ont évoqué la possibilité pour l'Ukraine de produire des intercepteurs Patriot, vitaux pour la défense antiaérienne de Kiev.

Début juillet, Donald Trump avait fait part de sa volonté d'autoriser l'Ukraine à produire ces missiles sol-air.

La Russie bombarde l'Ukraine quasi-quotidiennement depuis le déclenchement de son invasion à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que les efforts diplomatiques pour y mettre fin sont à l'arrêt.

Guerre en Ukraine
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