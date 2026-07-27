BMO relève son objectif de cours pour SL Green en raison de la raréfaction de l'offre de bureaux à Manhattan

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27 juillet - ** BMO relève son objectif de cours pour le FPI de bureaux SL Green Realty SLG.N de 52 à 60 dollars et réitère sa recommandation “surperformer”

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 9,9% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que l’entreprise est bien placée pour tirer parti de la raréfaction de l’offre de bureaux à Manhattan jusqu’en 2031

** Elle ajoute que la demande des locataires reste soutenue, grâce au vivier de talents de la ville de New York, tandis que la reprise des activités de location et la fréquentation des bureaux pourraient améliorer le sentiment des investisseurs

** BMO relève ses prévisions de FFO pour 2026 à 5,73$ par action, contre une estimation précédente de 4,56$ par action

** Six des 17 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 10 “conserver” et une “vendre”; leur objectif de cours médian est de 54,50$ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 19% depuis le début de l’année