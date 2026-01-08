 Aller au contenu principal
BLUELINEA : Chiffre d'affaires 2025 en croissance de +9%
information fournie par Actusnews 08/01/2026 à 07:00

Versailles, le 8 janvier 2026

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France et filiale à 81% du Groupe APICIL, présente son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2025.

Données consolidées non auditées en k€
Normes comptables françaises 		2024 2025 Variation
Activité B2C – Senior & Domicile 6 104 5 930 -3%
Activité B2B – Établissements 3 342 4 341 +30%
Bluelinea 9 446 10 271 +9%

Le chiffre d'affaires consolidé 2025 de Bluelinea atteint 10 271 k€, en croissance de +9% par rapport au niveau enregistré en 2024.

Cette hausse est principalement portée par l'activité Serenea ® en Etablissements , qui enregistre une forte croissance de +30% et compense le léger tassement ( -3% ) de l'activité Senior & Domicile autour de la plateforme « Help » .

Activité B2C – Prendre soin des séniors et assister les familles à Domicile

Le pôle Senior & Domicile , regroupant l'activité B2C de la plateforme HELP 24/7, demeure le principal contributeur de l'activité du Groupe avec un chiffre d'affaires annuel de 5 930 k€ (58% des facturations), malgré une légère érosion de la dynamique commerciale (67 283 familles accompagnées à fin 2025 contre 68 091 abonnés à fin 2024).

Afin de retrouver une dynamique de croissance face à une concurrence toujours vive, Bluelinea travaille simultanément sur l'optimisation de ses ventes directes (refonte du site Internet et amélioration de son référencement) et indirectes (recrutements de 2 nouveaux commerciaux) tout en explorant les opportunités de synergies commerciales avec le Groupe APICIL.

Activité B2B – Prendre soin des résidents et assister les soignants en établissement

L'activité B2B du pôle Établissements connait un rebond important et termine l'année sur un chiffre d'affaires de 4 341 k€, porté par la reprise des investissements dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées (EHPAD, Résidences autonomie ou services) et le succès de l'offre Serenea ® , la solution d'appel infirmier de nouvelle génération développée par Bluelinea, sans subventions ni investissements massifs. Bluelinea a également bénéficié d'un déploiement pilote dans 16 établissements préalablement à la signature d'un contrat-cadre avec un nouveau client.

A fin 2025, la solution Serenea ® est active sur 776 sites (728 à fin 2024).

Une gouvernance renforcée

Afin d'aborder au mieux l'année 2026, Bluelinea a renforcé en fin d'année dernière son Directoire avec la nomination de David Guyard en tant que Président et de deux nouveaux membres, Mireille Fassler (Directrice de l'Organisation et des Ressources Internes) et Stéphane Coppi (Directeur Administratif et Financier).

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth , également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP » . En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea ® » .

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

Contacts Investisseurs : Contacts Presse :

Jérôme Fabreguettes Leib
Relations Investisseurs
bluelinea@actus.fr
+33.1.53.67.36.78
Fatou-Kiné N'diaye
Relations Presse
fndiaye@actus.fr
+33.1.53.67.36.75

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGefYMaaZm6Vm21rlZaZamVnmG1plJHFmGnJlWpulcuWcHJjx2ljZ8WeZnJmnWlu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Information sur chiffre d'affaires annuel

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95848-cp_bluelinea_ca_2025_vdef.pdf

Valeurs associées

BLUELINEA
0,4900 EUR Euronext Paris -4,85%
© Actusnews.

