Bluelinea boucle une augmentation de capital de 1,47 million d'euros

Le spécialiste de la silver économie a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, qui lui permet de lever 1,47 million d'euros par l'émission de 8,19 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,18 euro.

L'opération, destinée à rembourser l'avance en compte courant de 1,5 million d'euros consentie par son actionnaire majoritaire, le Groupe APICIL, vise à renforcer les fonds propres et la trésorerie nette de la société.

A l'issue de la période de souscription, 87,25% des actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible. Conformément à son engagement de garantir le succès de l'opération, le Groupe APICIL a également souscrit les titres non absorbés, portant ainsi sa participation à 85,14% du capital et 85,53% des droits de vote de Bluelinea.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Growth Paris sont prévus le 27 juillet 2026.