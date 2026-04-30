Blue Owl met en avant ses activités au-delà du crédit privé après avoir dépassé ses prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice ajusté du premier trimestre, à 19 cents, dépasse les prévisions

* Blue Owl “réduit” son exposition aux logiciels, selon un dirigeant

* Le titre du gestionnaire d'actifs alternatifs bondit de 11%

* Les résultats ne reflètent pas les “scénarios catastrophe”, selon les analystes

(Réécriture complète avec les commentaires des dirigeants sur les prêts directs et les prêts liés aux logiciels lors de la conférence téléphonique, ajout des commentaires des analystes, d'un graphique et des mises à jour sur les actions) par Isla Binnie et Manya Saini

Les dirigeants de Blue Owl

OWL.N ont souligné jeudi la croissance de leurs activités au-delà du crédit direct, une forme de crédit privé qui fait l'objet d'une surveillance accrue, après que le gestionnaire d'actifs alternatifs ait dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices au premier trimestre.

Les fonds de crédit privé destinés aux investisseurs particuliers ont subi des sorties de capitaux sans précédent , déclenchées par des inquiétudes concernant les normes de crédit etdes craintes que l'intelligence artificielle ne constitue une menace existentielle pour le secteur des logiciels, où beaucoup ont prêté massivement.

Les actifs sous gestion de Blue Owl ont bondi de 15% pour atteindre 314,9 milliards de dollars, portés par l'activité des actifs réels, qui investit dans l'immobilier, notamment dans les centres de données et autres infrastructures.

La société new-yorkaise lève traditionnellement environ 40% des fonds qu'elle gère auprès de particuliers fortunés, une part élevée par rapport aux normes du secteur, le reste provenant d'institutions.

« Près des trois quarts des capitaux propres que nous avons levés au cours des 12 derniers mois provenaient d'autres sources que le crédit direct », a déclaré le co-PDG Marc Lipschultz lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Les analystes de TD Cowen ont semblé se réjouir de cette nouvelle, estimant que ces résultats suggéraient que “le risque de contagion au-delà des rachats élevés (de prêts directs) ne se propage pas à d'autres classes d'actifs”.

La stratégie de prêt direct, dans le cadre de laquelle Blue Owl accorde des prêts en dehors du système bancaire traditionnel pour financer des rachats, la croissance ou le refinancement, a enregistré une perte nette de 1,1% au cours du trimestre, contre un gain de 5% sur les 12 mois clos au 31 mars.

Alors que le volume d’actifs a globalement augmenté, la croissance du segment pour lequel Blue Owl perçoit des commissions de gestion a été inférieure de 2% aux attentes du marché, ont indiqué les analystes de Barclays.

Sur sa plateforme de crédit, les remboursements des emprunteurs existants ont dépassé le volume de nouveaux prêts accordés, entraînant une baisse d’environ 500 millions de dollars du « déploiement net ».

LES PRÊTS AU SECTEUR DES LOGICIELS SOUS LES PROJECTEURS

Le directeur financier Alan Kirshenbaum a déclaré que la société “réduisait” son exposition au secteur des logiciels compte tenu de l'incertitude du marché. Cette exposition n'a pas changé de manière significative par rapport aux 8% du total des actifs déclarés en février, a indiqué une source proche du dossier.

Tous secteurs confondus, M. Kirshenbaum a déclaré que Blue Owl n’avait “constaté aucune évolution négative significative dans ses portefeuilles”.

Ses actions ont prolongé leurs gains initiaux . Elles affichaient en fin de séance une hausse de 11%, après que M. Lipschultz eut déclaré que Blue Owl avait réalisé un rendement d'environ 10 fois sur un investissement en actions réalisé en 2021 dans SpaceX. De tels investissements peuvent compenser les pertes sur créances, a-t-il ajouté.

LE CRÉDIT PRIVÉ SOUS PRESSION

Blue Owl, issue de la fusion en 2021 entre Owl Rock Partners et la division Dyal Capital de Neuberger Berman, est devenue emblématique de la vente massive de crédits privés à Wall Street qui s'est intensifiée après sa décision de fusionner deux de ses fonds de crédit privés à la fin de l'année dernière.

La fusion a ensuite été abandonnée après la chute de ses actions.

Les analystes d’Oppenheimer ont déclaré que ses résultats étaient conformes aux attentes et “ne reflétaient en rien les scénarios catastrophes si largement avancés”. La société de courtage a ajouté qu’à l’avenir, elle s’attendait à ce que les fonds autorisent les investisseurs particuliers à retirer au maximum 5% de leurs avoirs chaque trimestre. Blue Owl a imposé cette limite aux retraits de deux fonds au début du mois, après avoir reçu un nombre record de demandes de rachat.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action lié aux commissions de Blue Owl a atteint 25 cents au cours du trimestre, contre 22 cents il y a un an.

La gestion de fortune privée a apporté 2,9 milliards de dollars en capitaux propres, contre 6,1 milliards de dollars provenant des institutions.

Le bénéfice distribuable ajusté par action a atteint 19 cents au cours du trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 18 cents, selon les données compilées par LSEG.