Blue Owl a cédé environ la moitié de sa participation dans SpaceX, dont la valorisation s'élève à 1 250 milliards de dollars, selon son co-PDG

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* Blue Owl a acheté des actions SpaceX en 2021

* Les fonds ont multiplié leur mise par environ 10 grâce à leur investissement dans SpaceX, selon le co-PDG

* SpaceX s'apprête à entrer en bourse avec une valorisation pouvant atteindre 1 750 milliards de dollars

(Ajout des participations d'un autre fonds au paragraphe 6, déplacement de la citation du co-PDG au paragraphe 4) par Isla Binnie et Manya Saini

Blue Owl OWL.N a vendu environ la moitié de son investissement dans SpaceX à une valorisation de 1 250 milliards de dollars, a déclaré jeudi Marc Lipschultz, co-PDG de la société de gestion d'actifs alternatifs.

"Plus précisément chez SpaceX... nous avons multiplié notre mise par environ 10 (fois) grâce à cet investissement", a déclaré M. Lipschultz lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Nous en avons vendu environ la moitié à une valorisation de 1 250 milliards de dollars, et nous en détenons toujours environ la moitié."

SpaceX devrait entrer en bourse cette année avec une valorisation potentielle de 1 750 milliards de dollars, levant environ 75 milliards de dollars dans ce qui serait la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée. Cette opération pourrait permettre au fondateur et directeur général Elon Musk de devenir le premier trillionnaire au monde.

M. Lipschultz a déclaré qu'en cas de pertes sur créances, ce type de ventes "constitue un moyen ... de compenser une partie de ces pertes".

L'un des fonds de Blue Owl, basé à New York, Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N , a investi 27 millions de dollars en actions dans SpaceX en 2021 et a revalorisé son portefeuille à plusieurs reprises depuis.

Le fonds a attribué une juste valeur de 195 millions de dollars à ses actions SpaceX à la fin de 2025, selon un document déposé. Cette valorisation a augmenté de 105 millions de dollars au cours de l'année, faisant de SpaceX de loin son plus grand contributeur aux gains latents. OTF détient principalement des actifs logiciels, et SpaceX est son seul investissement en actions dans le secteur aérospatial.

Un autre fonds, Blue Owl Capital Corp OBDC.N , détenait également des actions SpaceX à la fin de 2025, selon un document déposé. Blue Owl a évalué cette participation à 21,7 millions de dollars au 31 décembre, contre 10 millions de dollars un an plus tôt.

Blue Owl a été l'un des premiers prêteurs de SpaceX et a finalement réalisé cet investissement en actions, a ajouté M. Lipschultz.

"Nous avons accordé un prêt à l'entreprise et avons eu le privilège d'apprendre à très bien la connaître, puis de participer à des discussions régulières sur d'autres opportunités de financement", a-t-il déclaré.