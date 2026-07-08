Blue Origin prépare une levée de fonds de 10 milliards de dollars

La société spatiale de Jeff Bezos s'apprête à accueillir pour la première fois des investisseurs extérieurs. L'opération, qui valoriserait Blue Origin à 130 milliards de dollars, intervient dans un contexte de fort intérêt pour le secteur spatial après l'introduction en Bourse record de SpaceX.

Blue Origin prévoit de lever environ 10 milliards de dollars lors d'un premier tour de financement auprès d'investisseurs externes, selon des informations de CNBC. Jeff Bezos participerait lui-même à hauteur de 2 milliards de dollars, tandis que le fonds spéculatif Coatue Management investirait environ 4 milliards de dollars. Les 4 milliards de dollars restants devraient être apportés par plusieurs grands investisseurs, qui manifesteraient un vif intérêt pour l'opération.

Cette levée de fonds intervient quelques semaines après l'entrée en Bourse spectaculaire de SpaceX, qui a levé près de 86 milliards de dollars, option de surallocation comprise. La société d'Elon Musk est désormais valorisée autour de 2 000 milliards de dollars, illustrant l'engouement des marchés pour les entreprises du secteur spatial et des technologies de pointe.

Jeff Bezos avait indiqué en mai à CNBC que Blue Origin réfléchissait à l'ouverture de son capital, tout en précisant qu'aucune décision n'était alors arrêtée. Depuis son départ de la direction générale d'Amazon en 2021, le fondateur du groupe consacre une part croissante de son temps au développement de Blue Origin, créée en 2000, et cherche désormais à accélérer son expansion avec le soutien de nouveaux investisseurs.