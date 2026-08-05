Blue Origin identifie un problème au niveau du moteur-fusée comme étant à l'origine de l'explosion de la fusée New Glenn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général, de photos et de liens hypertextes)

Une explosion massive de la fusée New Glenn, fleuron de Blue Origin, survenue en mai, a été provoquée par un problème sur l’un des moteurs BE-4 de la fusée, a déclaré mercredi le directeur général de la société, alors que celle-ci s’efforce de remettre le véhicule en état de vol d’ici la fin de l’année .

"L’anomalie provenait de la vanne d’oxygène principale de l’un des moteurs BE-4, ce qui a ensuite été confirmé par la récupération et l’inspection du matériel", a écrit Dave Limp, directeur général de Blue Origin, sur X. "La voie à suivre est claire. Nous apportons de légères modifications à la vanne, qui pourront être rapidement intégrées aux moteurs existants."

Les moteurs BE-4 équipent également la fusée Vulcan appartenant à United Launch Alliance , la coentreprise de Boeing et Lockheed Martin spécialisée dans les fusées, qui a indiqué collaborer avec Blue Origin dans le cadre de son enquête .

New Glenn a explosé sur sa rampe de lancement en Floride en mai, quelques jours avant son quatrième vol, provoquant des ondes de choc le long de la côte de Cap Canaveral et endommageant certaines infrastructures de la rampe de lancement dont la construction prend généralement des années.