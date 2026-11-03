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Bloom Energy tire profit de sa collaboration avec California Resources
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action du fabricant américain de piles à combustible Bloom Energy BE.N progresse de 6% à 208,17 dollars en pré-ouverture

** Bloom Energy et California Resources Corporation CRC.N signent un accord visant à développer en Californie une capacité de production d'électricité par piles à combustible d'au moins 1 GW, associée à un système de capture et de stockage du carbone

** Ce partenariat vise à répondre aux besoins des centres de données, des services publics et des clients industriels

** Les projets pourraient permettre de capturer et de stocker de manière permanente jusqu’à 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an

** Jefferies considère le partenariat avec CRC et cette opportunité potentielle de 1 GW comme un moteur de croissance majeur, permettant à Bloom d’étendre son offre d’énergie propre à des projets de plus grande envergure en Californie

** À la clôture d’hier, l’action BE avait plus que doublé depuis le début de l’année

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