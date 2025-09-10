 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 459,29
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Block rejette l'action en justice des actionnaires concernant la violation des données de 2021 de Cash App
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 00:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Block XYZ.N , la société de technologie et de services financiers dirigée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a obtenu mardi le rejet d'un projet de recours collectif affirmant qu'elle avait escroqué des actionnaires dans le cadre d'une violation de données de son service de paiement Cash App.

La juge Margaret Garnett, du district de Manhattan, a refusé de tenir Block pour responsable de la présentation erronée de la sécurité de ses données et de la dissimulation de la violation de décembre 2021, au cours de laquelle un ancien employé a téléchargé les informations personnelles d'environ 8,2 millions d'utilisateurs de Cash App.

Valeurs associées

BLOCK RG-A
75,510 USD NYSE -0,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank