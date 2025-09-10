Block rejette l'action en justice des actionnaires concernant la violation des données de 2021 de Cash App

Block XYZ.N , la société de technologie et de services financiers dirigée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a obtenu mardi le rejet d'un projet de recours collectif affirmant qu'elle avait escroqué des actionnaires dans le cadre d'une violation de données de son service de paiement Cash App.

La juge Margaret Garnett, du district de Manhattan, a refusé de tenir Block pour responsable de la présentation erronée de la sécurité de ses données et de la dissimulation de la violation de décembre 2021, au cours de laquelle un ancien employé a téléchargé les informations personnelles d'environ 8,2 millions d'utilisateurs de Cash App.