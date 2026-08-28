Blackstone propose de céder jusqu'à 25 % du Knowledge REIT indien pour plus d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte)

Blackstone BX.N a proposé de céder jusqu’à 25,03 % du fonds d’investissement immobilier indien Knowledge Realty Trust KNOE.NS dans le cadre d’une offre de vente, selon un avis publié vendredi par la Bourse.

La vente comprend une offre de base portant sur une participation de 16,69 %, avec une option permettant de céder 8,34 % supplémentaires en cas de sursouscription.

Le prix plancher a été fixé à 108 roupies par part, ce qui valorise la participation totale susceptible d'être cédée à 119,88 milliards de roupies (1,26 milliard de dollars).

Knowledge Realty Trust, soutenu par Blackstone et la société immobilière indienne Sattva Group, détient 29 actifs répartis dans six villes et affiche une valeur brute d’actifs de 674 milliards de roupies, selon son site web.

Blackstoneet ses entités liées détiennent désormais 46,51 % de ce fonds immobilier.

Knowledge Realty Trust, qui a été coté en bourse en août 2025, a enregistré une hausse d’environ 10 %depuis lors.

(1 $ = 95,3775 roupies indiennes)