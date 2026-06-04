Blackstone limite les retraits de son fonds phare de crédit privé

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Le fonds phare de crédit privé de Blackstone BX.N a plafonné les retraits à 5% des parts au deuxième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.