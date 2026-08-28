Blackstone envisage de céder jusqu'à 25,03 % de sa participation dans la société indienne Knowledge Realty Trust

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Blackstone BX.N a proposé de céder jusqu'à 25,03 % de sa participation dans le fonds d'investissement immobilier indien Knowledge Realty Trust

KNOE.NS , dans le cadre d'une offre de vente, selon un avis publié vendredi par la Bourse.