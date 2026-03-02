BlackRock va vendre sa participation de 11,4 % dans l'entreprise espagnole d'énergie Naturgy

BlackRock BLK.N a désigné J.P. Morgan et Goldman Sachs pour vendre sa participation restante de 11,4 % dans lasociété énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC par le biais d'une offre accélérée, a-t-on appris lundi.

En décembre, BlackRock a vendu une participation d'environ 7 % dans Naturgy pour 2 milliards de dollars. La société d'investissement est devenue actionnaire de Naturgy par le biais de l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners, qui avait déjà investi dans l'entreprise de services publics.