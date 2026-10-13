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BlackRock tire profit d'un accord de partenariat avec Humana dans le secteur des cliniques
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 13:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action de l'assureur santé Humana HUM.N progresse de 1,39 % à 439,5 dollars, tandis que celle du gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N s'apprécie de 1.101,01 dollars en pré-ouverture

** HUM conclut une joint-venture avec BLK pour gérer 150 de ses cliniques de soins primaires CenterWell – selon un document déposé auprès de la SEC

** BLK va acquérir la participation d'environ 2,8 milliards de dollars détenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe dans l'entreprise de cliniques CenterWell de HUM

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** HUM réaffirme ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026, à au moins 9 $ - document déposé auprès de la SEC

** À la clôture d'hier, les actions HUM et BLK affichaient respectivement une hausse de 69,3 % et 1,2 % depuis le début de l'année

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BLACKROCK
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