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BlackRock s'allège au capital de TP
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 07:45

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Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, déclare avoir franchi en baisse, le 29 octobre 2026, le seuil de 10% du capital de Teleperformance (TP).

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, précise le géant américain de la gestion d'actifs.

A la suite de ce franchissement, BlackRock détient, pour le compte desdits clients et fonds, 5 962 334 actions TP représentant autant de droits de vote, soit 9,96% du capital et 9,70% des droits de vote du groupe d'externalisation de l'expérience client.

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