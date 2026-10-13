BlackRock remplace WCAS dans le cadre d'une coentreprise avec Humana dédiée aux cliniques pour seniors

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(Ajout de précisions tout au long du texte; commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5)

L'assureur santé Humana HUM.N a annoncé mardi que le gestionnaire d'actifs BlackRock remplacerait la société de capital-investissement WCAS en tant que partenaire dans une coentreprise détenant près de 150 cliniques de soins primaires pour seniors, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,8 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération, BlackRock acquerra la participation majoritaire détenue auparavant par Welsh, Carson, Anderson & Stowe dans la coentreprise. La division CenterWell d’Humana conservera une participation minoritaire et continuera à gérer et à exploiter l’ensemble des cliniques.

Humana a indiqué que ce nouvel accord lui apporterait des capitaux de croissance et réduirait son coût du capital. La société prévoit également une réduction significative de ses passifs au bilan.

“Les 2,8 milliards de dollars représentent la valeur de la participation de WCAS plutôt que le produit annoncé pour HUM”, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore ISI.

“Le principal avantage de cette transition est qu’elle accorde à HUM davantage de temps pour développer davantage le portefeuille de cliniques (améliorer la rentabilité) et repousser encore la date à laquelle elle devra exercer son option”, a ajouté Mme Anderson.

À partir de 2028, CenterWell, filiale de Humana, aura la possibilité d’acheter des cliniques à la coentreprise.

Si CenterWell n’a pas acquis toutes les cliniques de la coentreprise d’ici fin 2033, BlackRock pourra se retirer par le biais d’un processus de vente, CenterWell disposant du droit de soumettre la première offre.

Cette opération marque le deuxième accord stratégique conclu cette année entre Humana et BlackRock, après un accord visant à céder sa participation minoritaire dans Gentiva , un prestataire de services de soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie, à un consortium d’investisseurs dont fait partie BlackRock.

La dernière transaction avec BlackRock devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Humana a déclaré que cette opération ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses prévisions de résultats ajustés pour 2026.