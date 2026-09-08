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BlackRock maintient ses prévisions optimistes concernant la dette des marchés émergents, malgré un ralentissement des rendements en 2026
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 17:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Karin Strohecker

BlackRock maintient ses perspectives optimistes concernant la dette des marchés émergents, même si les rendements sont inférieurs à ses prévisions, pariant que l’apaisement des inquiétudes liées au dollar et à la Réserve fédérale contribuera à la reprise de cette classe d’actifs au cours des derniers mois de 2026.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avait prédit, au début de l’année 2026, que les obligations en devises fortes émises par les économies émergentes afficheraient des rendements totaux compris entre 5 % et 9 %, et que la dette locale enregistrerait des rendements allant de 9 % à 11 %.

Bien que ces prévisions ne se soient pas encore concrétisées, Michel Aubenas, responsable de la dette des marchés émergents chez BlackRock, s’attend à ce que cette classe d’actifs rattrape son retard, car une plus grande clarté sur l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale relancera la demande d’actifs à haut rendement.

« Nous abordons les quatre derniers mois de l’année avec un marché qui reste assez sceptique et assez nerveux quant aux perspectives de la Fed », a déclaré M. Aubenas.

Les marchés émergents ont dû faire face à un dollar résilient, à un yen historiquement faible et à des cours du pétrole élevés, ce qui a pesé sur de nombreuses devises asiatiques, a-t-il ajouté.

« Dès que certains de ces facteurs macroéconomiques descendants commenceront à s’estomper, nous pourrons revenir à la tendance antérieure d’un affaiblissement modéré du dollar, ce qui favorisera le rendement », a-t-il ajouté.

Les indices de JPMorgan montrent que la dette en monnaie locale des marchés émergents affiche un rendement de 3,5% depuis le début de l’année, tandis que celle libellée en devises fortes affiche un rendement de 2,3%.

M. Aubenas a déclaré qu’il restait optimiste à l’égard de l’ensemble de cette classe d’actifs, en particulier la dette en monnaie locale, invoquant des fondamentaux économiques favorables et des flux d’investisseurs vers les économies émergentes.

« Je m’attends à ce que, d’ici la fin de l’année, le rendement total rattrape notre scénario initial », a déclaré M. Aubenas.

Les coûts d’emprunt ont bondi, de Washington à Tokyo, les investisseurs anticipant l’impact inflationniste de la hausse des prix de l’énergie et de l’aggravation des déficits budgétaires, ce qui alimente les anticipations d’un maintien des taux d’intérêt à des niveaux élevés.

M. Aubenas a fait valoir que la dette des marchés émergents notée « investment grade » à long terme avait mieux résisté que les bons du Trésor américains lors de la récente vague de ventes sur le marché obligataire.

« Il y a une certaine nervosité lorsque l’on détient des bons du Trésor à 30 ans, mais si l’on détient des titres de dette en dollars à 30 ans notés "investment grade", qu’ils soient souverains ou d’entreprises, on dort beaucoup mieux la nuit car ils sont bien moins volatils — et c’est ce que nous avons constaté chez nos investisseurs "crossover" », a déclaré M. Aubenas.

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