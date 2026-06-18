BlackRock franchit à la hausse le seuil de 3% chez AB InBev

La société BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a franchi en hausse le seuil de 3% du capital d'Anheuser-Busch InBev à la suite d'acquisitions de titres, à en croire un avis financier diffusé dans la soirée d'hier.

En date du mercredi 10 juin, BlackRock détenait 61 920 383 droits de vote du géant de la bière, soit une participation de 3,07%, peut-on lire dans le document.

A la Bourse de Bruxelles, l'action AB InBev reculait de 0,9% jeudi dans les premiers échanges, sous-performant un indice BEL 20 en repli d'environ 0,3%.