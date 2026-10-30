BlackRock élargit son offre obligataire avec le lancement de deux ETF actifs UCITS

(Zonebourse.com) - BlackRock annonce le lancement de deux ETF UCITS obligataires à gestion active, étendant ainsi sa gamme au segment du crédit européen Investment Grade et High Yield. Ces fonds associent l'expertise de BlackRock en gestion active fondamentale à l'envergure et à la liquidité d'iShares, leader mondial des ETF.

EBCA (Euro Investment Grade) est le premier ETF. Il offre une porte d'entrée sur l'un des segments les plus profonds et matures du marché obligataire européen. Conçu comme une allocation de base en obligations d'entreprises de haute qualité libellées en euros, ce fonds conjugue revenus réguliers, liquidité et résilience. Il vise à surperformer son indice de manière pérenne grâce à la sélection d'émetteurs et à la rotation sectorielle, en mettant l'accent sur la diversification et la protection du capital à la baisse.

EYBA (European High Yield) est le second ETF. Il vise à délivrer du rendement et à diversifier les portefeuilles en investissant à travers l'ensemble des secteurs et émetteurs à haut rendement européens. Avec des rendements globaux proches de 7%, cette classe d'actifs offre une rémunération nettement supérieure aux obligations traditionnelles de haute qualité, portée par l'amélioration de la qualité de crédit et des fondamentaux d'entreprises globalement solides. Une analyse approfondie du crédit et une sélection méticuleuse des titres permettent d'identifier les profils attractifs tout en évaluant précisément le risque de refinancement.

EBCA et EYBA s'appuient sur la plateforme obligataire globale de BlackRock, qui gère 1 100 milliards de dollars à travers ses fonds traditionnels et ses ETF.

EBCA bénéficie de l'expertise de l'équipe Crédit européen (plus de 15 ans d'expérience moyenne dans le secteur), tandis qu'EYBA est piloté par l'équipe EMEA Leveraged Finance, l'un des pôles d'analyse de crédit les plus importants d'Europe avec plus de 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Une gamme appelée à se développer

"Les investisseurs souhaitent bénéficier d'un plus grand choix dans leur manière d'accéder à la gestion active obligataire", souligne Vasiliki Pachatouridi, responsable de la stratégie produits obligataires iShares pour la région EMEA chez BlackRock. "EBCA et EYBA renforcent cette flexibilité sur le crédit européen Investment Grade et High Yield, deux des segments obligataires actifs les plus recherchés en Europe, permettant à chacun de retenir le format le plus adapté à ses exigences. Nous prévoyons d'étoffer notre gamme d'autres ETF obligataires actifs avant la fin de l'année 2026 ", détaille-t-il.

Une recherche accrue de rendement et de diversification en Europe

Ces deux ETF sont lancés dans un contexte où l'investissement de rendement prend une place grandissante en Europe, qu'il s'agisse de générer des flux de trésorerie, de répondre à des besoins de dépenses ou de rester investi pour soutenir la croissance future des portefeuilles.

A la recherche de rendement allié à la résilience et à la diversification, les investisseurs élargissent désormais leurs allocations obligataires afin de répondre à des objectifs patrimoniaux plus variés.

Cette évolution se reflète nettement dans la demande pour les stratégies obligataires actives dans la région EMEA. Celles-ci ont enregistré environ 175 MdsUSD de collecte nette depuis 2025, s'imposant comme le principal moteur de croissance des fonds communs de placement actifs sur cette période.

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