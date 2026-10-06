Black Hills prévoit un investissement de 1,8 milliard de dollars pour alimenter le centre de données de Google

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Black Hills Corp BKH.N a annoncé mardi avoir signé des accords visant à alimenter en électricité un futur centre de données de Google à Cheyenne, dans le Wyoming, et prévoit d’investir 1,8 milliard de dollars entre 2027 et 2029 dans de nouvelles capacités de production d’électricité, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer un approvisionnement en électricité destiné à leurs centres de données d’IA, très gourmands en énergie.

* Black Hills a indiqué qu’elle construirait 564 mégawatts (MW) de nouvelles capacités de production pour le projet de Cheyenne

* Le projet devrait s’appuyer sur un mix énergétique de 2,7 gigawatts (GW), marges de réserve comprises, avec des livraisons d’électricité prévues à partir de fin 2027 et une charge de pointe attendue en 2030

* Black Hills fournira jusqu’à 590 MW à partir du réseau, provenant principalement d’une nouvelle centrale au gaz située dans sa station de production de Cheyenne Prairie, et gérera environ 2,1 GW de ressources tierces dans le Wyoming via un micro-réseau géré par le secteur privé

* Le fournisseur d’énergie basé dans le Dakota du Sud prévoit que ce projet augmentera son résultat net d’environ 150 millions de dollars d’ici 2030

* L'accord prévoit que Google prenne en charge l'intégralité des coûts liés à l'approvisionnement en électricité du centre de données, ce qui évite que ces dépenses ne soient répercutées sur les autres clients du fournisseur d'énergie

* Par ailleurs, Google GOOGL.O a également signé un contrat d’approvisionnement en électricité de 3,59 GW avec Constellation Energy CEG.O ,qui investira plus de 4,3 milliards de dollars dans son parc de centrales

* En août de l’année dernière, Black Hills a accepté de fusionner avec NorthWestern Energy NWE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions visant à créer un groupe de services publics réglementés d’électricité et de gaz naturel d’une valeur de 15,4 milliards de dollars