BioXcel en baisse après avoir déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11

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28 août -

** L'action de la société de biotechnologie BioXcel ( BTAI.O ) chute de 61% à 27 centimes avant l'ouverture du marché

** Jeudi soir, BioXcel a déposé une demande de mise en protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, comme l'indique un document réglementaire

** Dans sa requête déposée auprès du tribunal des faillites du district du Delaware, BioXcel a estimé son passif entre 100 et 500 millions de dollars et son actif entre 10 et 50 millions de dollars

** Ce dépôt de bilan intervient après que la société a annoncé en mai qu’elle étudiait différentes options stratégiques, notamment la vente, la fusion ou l’octroi de licences sur ses actifs

** Le candidat-médicament expérimental de BioXcel, le BXCL501 (ou dexmédétomidine), est en cours de développement en tant que traitement aigu de l'agitation associée à la démence

** À la clôture d’hier, le titre BTAI affichait une baisse de 55% depuis le début de l’année