BioVie chute après l'échec de son médicament contre le COVID long lors d'un essai global

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15 septembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BioVie BIVI.O recule de 10,7% à 1,83 dollar avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental oral, le bezisterim, n’a atteint aucune signification statistique sur l’un des 22 critères d’évaluation d’un essai de phase intermédiaire portant sur 203 patients atteints de COVID long

** Le COVID long peut entraîner des symptômes persistants après l’infection initiale par la COVID-19, notamment de la fatigue, des troubles cognitifs, des troubles du sommeil et une aggravation des symptômes après une activité physique ou mentale

** Les résultats sur 21 critères étaient favorables au médicament, mais les bénéfices significatifs se limitaient à des groupes prédéfinis présentant une fatigue plus sévère, des troubles cognitifs ou une aggravation des symptômes après l’effort - BIVI

** Les patients de ces groupes représentaient environ 78 % des participants à l'essai; la société précise que les résultats sur ces sous-groupes sont exploratoires et doivent être confirmés dans un essai de phase avancée à plus grande échelle

** Le profil de sécurité était similaire à celui du placebo, aucun effet indésirable grave n’ayant été signalé chez les patients recevant le bezisterim

** À la clôture d'hier, le titre BIVI affichait une hausse de 76,7% depuis le début de l'année