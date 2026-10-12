Biosynex sort de sa procédure de sauvegarde avec l'aval de la justice

Le spécialiste de la santé voit son plan approuvé par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, mettant ainsi fin à un an de procédure.

Biosynex annonce la validation de son plan de sauvegarde arrêté le 12 octobre 2026 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, actant sa sortie officielle de la procédure initiée en septembre 2025. La mise en oeuvre du plan pourrait permettre une réduction du passif de 20,1 MEUR en principal via des abandons de créances consentis par les créanciers chirographaires, accompagnés d'un abandon des intérêts sur les emprunts bancaires.

"Une étape décisive a été franchie aujourd'hui avec l'approbation du plan de sauvegarde par le Tribunal qui marque notre sortie officielle de la procédure", s'est féclicité Larry Abensur, Président-Directeur Général de l'entreprise. Selon lui, cette étape permet de projeter le Groupe sereinement vers l'avenir.

Le titre a terminé la séance sur un repli de 2,35% mais affiche une progression de l'ordre de 39% depuis le début de l'année.