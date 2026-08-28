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BioNTech va mettre fin à l'essai clinique de phase intermédiaire de son vaccin contre le cancer à ARNm
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 15:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4)

BioNTech SE 22UAy.DE a annoncé vendredi avoir décidé de mettre fin à l'essai clinique de phase intermédiaire de son vaccin expérimental contre le cancer à base d'ARNm destiné aux patients atteints d'un type de cancer colorectal, ce qui a entraîné une chute de près de 9% du cours des actions de la société allemande cotées aux États-Unis.

Un comité indépendant de surveillance de la sécurité des données, chargé de veiller à la sécurité et à l’intégrité de l’essai, a recommandé d’interrompre le traitement des patients et de mettre fin à l’étude.

Cette immunothérapie, l’autogène cevumeran, est développée conjointement par BioNTech et Genentech, une filiale ROPC.S de Roche. L’essai évaluait ce traitement en monothérapie adjuvante chez des patients atteints d’un cancer colorectal de stade II ou III à haut risque, dont les tumeurs avaient été retirées chirurgicalement mais qui restaient positifs à l’ADN tumoral circulant (ctDNA).

Lors de son dernier examen des données disponibles issues de cet essai, le comité a identifié un déséquilibre numérique en termes de survie globale entre les groupes de traitement au sein de cette population spécifique de patients et a noté que la poursuite de l’essai n’était pas susceptible de modifier les résultats en matière d’efficacité.

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