BioNTech en baisse après avoir mis fin à un essai clinique sur le cancer colorectal

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28 août - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech BNTX.O 22UAy.DE , cotées aux États-Unis, reculent de 8,6 % à 101,84 dollars

** Les actions de Moderna MRNA.O , autre laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les traitements à ARNm, reculent de 5,2 % à 135,37 dollars

** La société met fin à l’essai de phase intermédiaire de son traitement expérimental personnalisé à base d’ARNm, l’autogène cevumeran, chez des patients atteints d’un cancer colorectal à haut risque ayant subi une intervention chirurgicale

** L’entreprise indique que des observateurs indépendants ont constaté un déséquilibre statistique en termes de survie globale entre les patients recevant le traitement et ceux placés en surveillance attentive, et ont conclu que la poursuite de l’essai n’était pas susceptible de modifier les résultats

** La société ne précise pas quel groupe présentait la plus faible survie, mais indique qu’aucun nouveau problème de sécurité n’a été mis en évidence

** Précise qu’un autre essai testant ce traitement en association avec d’autres médicaments anticancéreux dans le cancer du pancréas se poursuivra comme prévu; ce traitement est développé conjointement avec Genentech, la filiale de Roche

ROPC.S .

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action BNTX affiche une hausse de 7,9 % depuis le début de l'année