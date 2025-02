bioMérieux: un nouveau test GI autorisé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - bioMérieux fait part de l'autorisation de la FDA américaine pour Biofire Filmarray Gastrointestinal (GI) Panel Mid, un test de biologie moléculaire dit 'midplex' qui détecte 11 des bactéries, virus et parasites les plus couramment responsables de la gastroentérite.



Cette solution diagnostique PCR est capable de détecter simultanément ces pathogènes à partir d'échantillons de selles. Utilisable sur les plateformes PCR Biofire Filmarray 2.0 et Torch, ce panel requiert deux minutes de préparation et fournit un résultat en une heure.



Nouvelle version du test disponible depuis 2014 Biofire Filmarray Gastrointestinal (GI) Panel (qui cible 22 pathogènes et aide à rationaliser le flux de travail des laboratoires), elle sera distribuée aux Etats-Unis dès la fin du premier semestre 2025.





