bioMérieux: Oddo BHF confirme son conseil après les nouvelles prévisons
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:40

(Zonebourse.com) - Oddo BHF réitère son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 132 E après la publication par le groupe de ses résultats semestrielles et de la révision de ses prébisions sur 2025.

Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires au 2ème trimestre à 946 ME (+1% et +6,1% à tcc) et un chiffre d'affaires au 1er semestre de 2044 MEUR (+7,5% et +9,4% à tcc.) pour un ROCc de 372 MEUR (+21,6%).

Le management ajuste sa guidance sur 2025 avec un CA à +6%/+7,5% (contre +7% auparavant), et un EBIT en progression de 12% à 18% (contre au moins +10% auparavant).

Oddo BHF estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ressort sous les attentes du consensus (974,1 MEURe) en ralentissement par rapport à au 1er trimestre (+12,7% à tcc.).

Toutes les zones sont en hausse, sauf l'Asie qui était déjà fébrile au 1er trimestre, à cause de la Chine (Chine : 5% du CA /Asie hors Chine : +15%)

L'analyste souligne également que le FCF atteint 170 MEUR (contre 50 MEUR fin 1er semestre 2024), ce qui constitue une belle performance (et révèle le potentiel de BIM), et la dette nette ressort à 126 MEUR au 30 juin (contre 41 MEUR à fin 2024).

'Le consensus Visible Alpha s'attend à un CA 2025 de 4 240 MEURe, soit +6,5%e, et un ROC de 717 MEURe (+6,5%e). De notre côté, nous tablons sur un ROC de 730 MEURe (+8,4%e). Le consensus pourrait réviser en hausse ses estimations de résultat de l'ordre de 3 à 5%e' indique Oddo BHF.

'En première approche, nous pensons que le consensus devrait positivement recevoir ces chiffres notamment parce que depuis des années, le consensus attend une meilleure transformation de la croissance en cash et profit, c'est chose faite ce matin. De même, la guidance de 20% de MOP à horizon 2028 devient plus crédible' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.



Valeurs associées

BIOMERIEUX
117,8000 EUR Euronext Paris -0,08%
