BioMérieux-Le CA dépasse les attentes au T3

BioMérieux BIOX.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, tout en ajustant son objectif de résultat opérationnel courant contributif.

Le groupe français de biotechnologies a enregistré 1,04 milliard d'euros de chiffres d'affaires au troisième trimestre, en hausse organique de 8,1% sur un an.

Les ventes dépassent les attentes des analystes, qui tablaient sur croissance organique de 5,9%, selon un consensus fourni par l'entreprise.

BioMérieux a confirmé son objectif annuel de croissance organique des ventes entre 3% et 5%.

Le groupe a toutefois ajusté sa prévision de résultat opérationnel courant contributif (ROCC), désormais attendu avec un effet de change négatif d'environ 35 millions d’euros, contre une fourchette précédente comprise entre -40 millions et -50 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)