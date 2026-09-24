bioMérieux lance une solution de test pour les urgences cardiaques

bioMérieux annonce le lancement de Spinchip, une plateforme innovante de biologie délocalisée (Point of Care), avec un premier test pour le dosage hypersensible de la troponine I cardiaque à partir d'une seule goutte de sang, Spinchip hs-cTnI, présenté lors du congrès de la Société européenne de médecine d'urgence (EUSEM) à Paris.

Cette solution de diagnostic très rapide sera d'abord disponible en Europe, avec pour objectif de rapprocher un test critique du lieu de prise en charge et d'aider les soignants à orienter rapidement les patients adultes présentant une suspicion d'infarctus aigu du myocarde.

Le spécialiste du diagnostic in vitro précise que Spinchip hs-cTnI permet le dosage hypersensible d'un marqueur cardiaque, la troponine I, afin d'accélérer la prise de décision clinique et de pouvoir trier rapidement, en toute confiance, les patients adultes présentant une suspicion d'infarctus aigu du myocarde.

Avec un temps d'analyse d'environ 10 minutes, Spinchip accélère l'orientation des patients, contribuant à fluidifier les parcours, à désengorger les urgences et à optimiser l'utilisation des ressources hospitalières. La technologie repose sur un test capable de fournir un résultat de haute précision à partir d'une seule goutte de sang capillaire.

Utilisable par l'ensemble des professionnels de santé des urgences, cette solution est conçue pour se connecter aux systèmes d'information hospitaliers afin de faciliter la traçabilité et l'intégration des résultats dans le parcours du patient, sous la supervision des biologistes.