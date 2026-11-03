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bioMérieux dépasse les 3 MdsEUR de ventes à fin septembre
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 07:30

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bioMérieux dévoile des ventes consolidées de 3 006 MEUR pour les neuf premiers mois de 2026, soit une croissance de 0,5% en données publiées et de 2,7% en organique, c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants.

Cette progression organique a été portée par la forte croissance des ventes des panels non respiratoires BIOFIRE ( 12%), de la gamme SPOTFIRE ( 21% malgré une épidémiologie respiratoire inférieure à celle de 2025), de la microbiologie clinique ( 6%) et des applications industrielles ( 8%).

Le spécialiste du diagnostic in vitro a, en revanche, vu ses ventes de panels respiratoires BIOFIRE enregistrer une baisse à deux chiffres, reflétant une activité épidémiologique respiratoire nettement plus faible qu'au cours de la même période de 2025.

Sur le seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 042 MEUR, en croissance organique de 8,1%, portée par une hausse de 13% des ventes des moteurs de croissance de GO-28. La plateforme SPOTFIRE a compté plus de 900 nouvelles installations au cours du trimestre.

bioMérieux confirme ses objectifs annuels 2026, à savoir une croissance organique des ventes comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une évolution organique du résultat opérationnel courant contributif (ROCC) comprise entre 0% et 10%.

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BIOMERIEUX
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