bioMérieux dans le rouge après une dégradation d'UBS

(Zonebourse.com) - Le titre bioMérieux cède du terrain à la Bourse de Paris (-3,43%, à 71,80 euros) pénalisé par une dégradation d'UBS qui est désormais à neutre, contre acheter auparavant, et qui a sensiblement abaissé son objectif de cours de 138 à 80 euros.

Pour se justifier, la banque suisse estime que la visibilité à court terme est plus limitée qu'avant. La qualité des produits du spécialiste du diagnostic in vitro et ses positions concurrentielles constituent selon les analystes une thèse d'investissement à long terme "mais pour que l'action se redresse, nous pensons que la direction doit nouveau faire ses preuves en matière d'exécution" ajoutent-ils.

Pour redevenir positifs sur le titre bioMérieux, les analystes attendent de voir si le deuxième et le troisième trimestre apportent la preuve que les principaux éléments variables des nouvelles prévisions de croissance de l'Ebit ajusté sont totalement sécurisés.

Le 23 avril dernier, lors de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, la société avait révisé à la baisse ses objectifs financiers. Sur l'exercice 2026, elle table sur une croissance organique de ses ventes annuelles comprise entre 3 et 5%, contre de 5 à 7% auparavant. Quant à la croissance organique du résultat opérationnel courant contributif il est désormais attendu entre 0 et 10%, contre plus de 10% précédemment. Ces révisions à la baisse sont principalement liées à des attentes plus faibles concernant la saison grippale.

UBS rappelle que bioMérieux possède de solides capacités de R&D et des positions concurrentielles attrayantes, comme le montre son historique à s'imposer comme leader sur de nouveaux segments, qu'ils soient inventés de manière organique (Microbiologie) ou par le biais d'acquisitions judicieuses (BioFire). Les analystes pensent que la nouvelle plateforme SpotFire a le potentiel de soutenir une surperformance à moyen terme. La confiance doit toutefois revenir au cours des 12 prochains mois pour que le titre se redresse.

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