Salon Eurosatory : la France interdit les armes offensives israéliennes

"C'est une décision honteuse, qui sent le calcul politique et commercial", a dénoncé le ministère israélien de la Défense.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les exposants israéliens ne pourront pas présenter d'armes offensives à l'édition 2026 du salon Eurosatory, près de Paris, ont indiqué les organisateurs à l' AFP lundi 1er juin. Une décision qui a provoqué la colère de Tel-Aviv.

"Sont autorisés uniquement les exposants israéliens qui présenteront des systèmes de défense antibalistique et antiaérienne ", a déclaré le président de COGES Events, Charles Beaudouin. Il était interrogé après un communiqué du ministère israélien de la Défense, qui protestait contre ces restrictions.

"C'est un choix du gouvernement français , du Conseil de défense. Et, à titre personnel, je trouve que ça a le mérite d'être clair", a poursuivi Charles Beaudouin. "Il n'y a pas d'ambiguïté possible: si un exposant est aussi fabricant de roquettes, il ne pourra pas les montrer. Cela évite toute arme offensive", a-t-il souligné.

"Décision honteuse"

Le ministère israélien a dénoncé la décision, déplorant être "dans l'incapacité de participer au salon ou d'installer un pavillon national".

"C'est une décision honteuse, qui sent le calcul politique et commercial, et de manière regrettable, elle ne constitue pas une surprise. Elle correspond à un schéma profondément troublant dans le comportement de la France ces dernières années", a-t-il écrit.

Paris a condamné de manière répétée depuis fin février les attaques d'Israël sur le territoire du Liban. Dimanche, la France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après que l'armée israélienne se fut emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort pour y faire flotter le drapeau israélien.

Eurosatory a lieu du 15 au 19 juin, au Parc des exposition Paris Nord Villepinte.