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Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont reculé de 23,5 % en mai par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 18:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves de la marque TSLA.O de Tesla en Italie ont chuté de 23,5 % en mai par rapport au même mois de 2025, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 654 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 0,44 %.

Malgré ce recul en mai, les immatriculations de Tesla ont tout de même progressé de 15,2 % au cours des cinq premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2025.

Entre janvier et mai, l'entreprise a vendu 5.495 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché d'environ 0,7 %.

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1 commentaire

  • 18:26

    Moins 20 ici, plus 20 au Portugal, la statistique est la donnée la plus manipulée

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