Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont reculé de 23,5 % en mai par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves de la marque TSLA.O de Tesla en Italie ont chuté de 23,5 % en mai par rapport au même mois de 2025, selon les données publiées lundi par le ministère italien des Transports.

Le constructeur américain de véhicules électriques a vendu 654 voitures dans le pays le mois dernier, ce qui représente une part de marché d'environ 0,44 %.

Malgré ce recul en mai, les immatriculations de Tesla ont tout de même progressé de 15,2 % au cours des cinq premiers mois de cette année par rapport à la même période de 2025.

Entre janvier et mai, l'entreprise a vendu 5.495 véhicules neufs en Italie, soit une part de marché d'environ 0,7 %.