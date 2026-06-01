Choose France: les principales annonces du sommet

Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )

Centres de données, acier décarboné et même des cookies: la neuvième édition de Choose France lundi, grand-messe dédiée à l'attractivité de la France au château de Versailles, est une nouvelle fois l'occasion d'une série d'annonces d'investissements étrangers.

Voici les principales annonces d'un sommet que le président français Emmanuel Macron a promis "historique".

- L'IA en tête de gondole avec SoftBank et Foxconn

Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank va investir une somme record de 75 milliards d'euros en France "dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle" (IA), a annoncé son président, Masayoshi Son, à La Tribune Dimanche, avant le sommet.

"Ce sera l'investissement le plus important en Europe dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle: 75 milliards d'euros au total, dont 45 milliards d'ici à 2031, dans les Hauts-de-France", pour la construction de centres de données, a indiqué M. Son dans un entretien publié samedi soir.

Le groupe taïwanais Foxconn devrait lui investir 120 millions d'euros à Angers ( AFP / I-Hwa Cheng )

Plus modeste, le groupe taïwanais Foxconn devrait lui investir 120 millions d'euros à Angers pour lancer une ligne de production de cartes mères dédiées à l'IA, en partenariat avec le spécialiste français des supercalculateurs Bull.

Le groupe taïwanais posera aussi la première pierre de son projet d'usine d'assemblage de semi-conducteurs dans la région de Bordeaux, avec les français Thales et Radiall, annoncée lors du Choose France de 2025.

- Ardian et Verne créent un "campus d'infrastructures numériques"

La société d'investissement Ardian et la plateforme nordique de data centers Verne, qu'elle contrôle, ont annoncé dans un communiqué le développement "d'un campus d'infrastructures numériques" en Ile-de-France.

But affiché: "accélérer le développement des capacités européennes de calcul et d'intelligence artificielle à grande échelle".

Selon les entreprises, "le site accueillera un centre de données dédié notamment au calcul haute performance, à l'entraînement de modèles d'IA et aux applications industrielles avancées".

Ardian et Verne assurent que leur projet "représente un investissement pouvant atteindre 5 milliards d'euros, avec une capacité cible de 500 mégawatts, dont une première tranche d'environ 200 mégawatts à l'horizon 2030". Le lieu choisi et l'échéancier précis n'ont toutefois pas été précisés.

- Trois nouveaux sites pour Amazon

Amazon a annoncé trois sites logistiques supplémentaires censés créer 1.000 emplois, en plus des 7.000 déjà promis ( BELGA / JONAS ROOSENS )

Amazon, qui avait dévoilé début mai un plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros sur trois ans, a annoncé lundi trois sites logistiques supplémentaires censés créer 1.000 emplois, en plus des 7.000 déjà promis.

Le géant du commerce en ligne, pour qui il s'agit du plus gros investissement en France, entend construire de nouveaux centres de distribution, développer ses activités de "cloud" (informatique à distance) et d'IA, notamment au service des PME françaises, et consolider son réseau existant.

- Marcegaglia double la mise

Le groupe sidérurgique Marcegaglia (Italie) a annoncé qu'il investirait 600 millions d'euros de plus dans son projet de production d'acier primaire décarboné à Fos-sur-Mer, dans le sud de la France,

Le montant total atteindra ainsi environ 1,2 milliard d’euros sur ce site.

- 100 millions pour Revolut et Ecolab

La fintech britannique Revolut prévoit un nouvel investissement de 100 millions d'euros en France, où elle compte plus de 7 millions de clients, et la création de 200 emplois d'ici à 2030, dans le développement commercial et la lutte contre la fraude financière.

Le spécialiste américain du traitement de l'eau Ecolab va lui aussi investir 100 millions d'euros sur deux sites en France, près de Marseille et en Moselle, a annoncé samedi le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre.

- L'agroalimentaire représenté par Mars et Ferrero

Le groupe agroalimentaire et de cliniques vétérinaires Mars a annoncé investir 100 millions d'euros répartis sur plusieurs sites afin de "moderniser les infrastructures, augmenter les capacités de production, réduire l'empreinte environnementale et améliorer la performance opérationnelle et logistique".

Le groupe italien Ferrero a de son côté annoncé investir 60 millions sur son site de Villers-Ecalles en Normandie ainsi qu'à l'usine de Nieppe dans les Hauts-de-France ( AFP / MARCO BERTORELLO )

En tout, Mars anticipe un investissement de 1 milliard d'euros en France sur la période 2016-2026.

Le groupe italien Ferrero a de son côté annoncé investir 60 millions sur son site de Villers-Ecalles (Normandie), ainsi qu'à l'usine de Nieppe (Hauts-de-France), détenue par sa filiale Biscuits Delacre, pour une ligne de production dédiée au lancement d'un nouveau produit: Nutella Cookies. Ce nouvel investissement porte à 210 millions d'euros la somme investie en France depuis 2021.

- 125 millions pour Stallergenes Greer

L'un des leaders des traitements de désensibilisation, le laboratoire suisse Stallergenes Greer, a annoncé 125 millions d'investissements d'ici 2030 sur son site majeur de production en région parisienne.

- Des camions électriques en Anjou

Le groupe suédois Scania a présenté un projet d'investissement de 70 millions d'euros pour la production de camions électriques sur son site d'Angers, a annoncé le gouvernement.

Les camions électriques représentent aujourd'hui environ 2% des ventes de poids lourds en France, contre 18% aux Pays-Bas ou 7% en Allemagne, une proportion que le gouvernement souhaite voir augmenter.