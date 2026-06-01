"Vol effronté", "moins de journalistes": le patron du New York Times charge les entreprises d'IA

Le patron du journal américain New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, après son discours au congrès mondial des médias à Marseille, le 1er juin 2026 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Les entreprises d'intelligence artificielle "volent effrontément la propriété intellectuelle" des médias d'information, ce qui aboutira à un monde avec "encore moins de journalistes", a accusé lundi le patron du journal américain New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, lors d'un discours au congrès mondial des médias à Marseille.

"Notre profession s'est montrée trop discrète, trop passive et trop fragmentée face aux abus commis par les entreprises qui provoquent la révolution de l'intelligence artificielle", a ajouté le président et directeur de la publication du prestigieux quotidien, devant un auditorium comble au Palais du Pharo.

Arthur Gregg Sulzberger, dont l'entreprise poursuit devant les tribunaux OpenAI, créateur de ChatGPT, a mené un véritable réquisitoire contre ces entreprises devant des patrons de journaux du monde entier, réunis à l'occasion du 77e congrès mondial de l'Association mondiale des éditeurs de presse (WAN-IFRA).

Selon lui, les entreprises d'IA ont une "emprise démesurée sur nos données et notre attention" mais "manquent à une responsabilité fondamentale qui découle de ce pouvoir: garantir au public l'accès à des informations et à des actualités fiables".

Le "péché originel" de leurs produits à base d'IA ? "Un vol sans scrupules de propriété intellectuelle qui se déroule à une échelle sans précédent", a-t-il poursuivi.

"Les géants de la tech pillent les sites d'information sans autorisation ni compensation. Ils se réapproprient ces contenus volés comme s'ils en étaient les auteurs, détournant ainsi l'audience et les revenus" des sites d'information, a-t-il insisté.

"Le résultat, c'est qu'on va vers un avenir où il y aura de moins en moins de journalistes pour accomplir le travail coûteux et difficile que représente le reportage d'investigation", a poursuivi A. G. Sulzberger, lors d'un discours très applaudi.

Le congrès, qui se tient jusqu'à mercredi, est organisé en partenariat avec CMA Media, la branche médias de l'armateur CMA CGM. Il se déroule dans un contexte d'inquiétudes pour le modèle économique des médias, mis sous pression par l'intelligence artificielle et face à une concurrence toujours accrue des réseaux sociaux.