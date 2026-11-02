BioMarin Pharma recule après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles

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2 novembre - ** L'action de BioMarin Pharmaceutical

BMRN.O recule de 6,9% à 53,50 dollars en séance prolongée

** Le laboratoire pharmaceutique ramène ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 à une fourchette comprise entre 2,80 $ et 3,10 $, contre une fourchette précédente comprise entre 4,90 $ et 5,10 $

** BMRN prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel pour 2026 compris entre 3,80 milliards et 3,90 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,875 milliards à 3,925 milliards de dollars

** La société indique que ses prévisions de chiffre d'affaires ont été révisées afin de refléter l'incertitude quant au calendrier de plusieurs commandes émanant d'un seul client international

** La société prévoit que l’acquisition d’Alesta et l’accord de licence concernant le BMN 450 entraîneront des charges avant impôts d’environ 320 millions de dollars et 83 millions de dollars, respectivement, en 2026, ce qui réduira le bénéfice par action d’environ 1,55 dollar et 32 cents

** BMRN affiche un chiffre d’affaires de 1,025 milliard de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,026 milliard de dollars – données LSEG

** Les ventes du Voxzogo, médicament destiné au traitement des troubles génétiques, se sont élevées à 245 millions de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 257 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 3,3% depuis le début de l'année