Biohaven conclut un accord de licence avec SK Biopharma dans le domaine de l'épilepsie, d'une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars

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26 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biohaven

BHVN.N progresse de 14 % à 16,4 dollars en pré-ouverture

** Biohaven conclut un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique sud-coréen SK Biopharmaceuticals 326030.KS d'une valeur pouvant atteindre 795 millions de dollars en vue d'obtenir une licence et de commercialiser une nouvelle plateforme de médicaments contre l'épilepsie

** SK Biopharmaceuticals obtient les droits mondiaux exclusifs sur l’opakalim, le principal candidat-médicament de Biohaven contre l’épilepsie

** L’opakalim fait actuellement l’objet d’essais cliniques de phase intermédiaire à avancée pour le traitement de l’épilepsie focale, et les résultats de ces essais sont attendus au second semestre 2026

** Biohaven s'appuiera sur le réseau de développement et de commercialisation bien établi de SK dans le domaine de l'épilepsie pour mettre l'opakalim à la disposition des patients du monde entier

** À la clôture d’hier, le titre BHVN affichait une hausse de 27,4 % depuis le début de l’année