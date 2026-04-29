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Biogen voit ses revenus trimestriels augmenter
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 12:30

Le géant américain des biotechnologies Biogen a publié des résultats solides pour le premier trimestre 2026, marqués par la montée en puissance de ses relais de croissance et une annonce majeure dans l'ophtalmologie et la néphrologie.

Des indicateurs financiers au vert

Biogen affiche un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, en progression de 2 % sur un an. Le bénéfice net par action (EPS) non-GAAP grimpe de 18 % pour atteindre 3,57 $, dépassant les attentes malgré des charges liées à la recherche et développement (IPR&D).

Le pari réussi des "nouveaux produits"

La stratégie de diversification de Biogen a porté ses fruits. Les produits dits "de croissance" ont affiché une progression de 12 %. Parmi les moteurs de ce trimestre : le Leqembi (Alzheimer) avec des ventes mondiales en hausse de 74 % (168 millions de dollars), confirmant l'adoption du traitement sur le marché américain. Le Skyclarys et le Zurzuvae, deux actifs qui ont confirmé leur potentiel avec des croissances respectives de 22 % et 100 %. Enfin, le Qalsody dont les revenus ont plus que doublé ( 110 %), portés par une demande soutenue.

À l'inverse, le Spinraza, pilier historique dans l'amyotrophie spinale, a accusé un repli de 12 % (374 millions d'euros), pénalisé par le calendrier des expéditions à l'international.

Apellis : Une acquisition pour sécuriser la décennie

L'annonce phare de ce trimestre reste le projet d'acquisition d'Apellis Pharmaceuticals. Cette opération stratégique doit permettre à Biogen de se renforcer immédiatement dans les maladies rétiniennes immunomédiées et la néphrologie. Le groupe anticipe que cette transaction sera contributive aux bénéfices dès 2027 et dopera la croissance annuelle du titre jusqu'à la fin de la décennie.

Perspectives 2026 ajustées

Fort de cette dynamique, Biogen a mis à jour ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur un EPS non-GAAP compris entre 14,25 dollars et 15,25 dollars.

Si le chiffre d'affaires total pour 2026 devrait s'afficher en léger repli (baisse à un chiffre moyen) par rapport à 2025 - en raison de l'érosion des produits matures - l'accélération du pipeline et l'intégration prochaine d'Apellis (prévue au T2) dessinent un horizon de croissance renouvelé pour les investisseurs.

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