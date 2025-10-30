Biogen en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O augmentent de 2,6 % à 151,66 $

** La société dépasse les attentes en matière de bénéfices trimestriels grâce à des ventes plus importantes que prévu de ses traitements contre la sclérose en plaques

** BIIB annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 4,81 $/action contre une estimation moyenne des analystes de 3,88 $/action - données compilées par LSEG

** Les ventes globales de son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, développé avec le Japonais Eisai 4523.T , ont augmenté de plus de 80% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 121 millions de dollars au cours du trimestre

** Mais la société a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, car elle s'attend à subir un coup de 1,25 $ par action en raison des charges liées à la recherche et au développement de certaines acquisitions au cours du quatrième trimestre

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 1 % depuis le début de l'année