 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 179,00
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Biogen en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

30 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O augmentent de 2,6 % à 151,66 $

** La société dépasse les attentes en matière de bénéfices trimestriels grâce à des ventes plus importantes que prévu de ses traitements contre la sclérose en plaques

** BIIB annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 4,81 $/action contre une estimation moyenne des analystes de 3,88 $/action - données compilées par LSEG

** Les ventes globales de son médicament contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi, développé avec le Japonais Eisai 4523.T , ont augmenté de plus de 80% par rapport à l'année précédente pour atteindre environ 121 millions de dollars au cours du trimestre

** Mais la société a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, car elle s'attend à subir un coup de 1,25 $ par action en raison des charges liées à la recherche et au développement de certaines acquisitions au cours du quatrième trimestre

**En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BIOGEN
151,8900 USD NASDAQ +2,73%
EISAI CO LTD
27,4900 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank