Biogen en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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29 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Biogen progresse de 3,6% à 190,01 $ avant l'ouverture du marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 3,57 $ par action au premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,77 $ par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel de BIIB, à 2,48 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 2,26 milliards de dollars, grâce à des ventes supérieures aux attentes de ses médicaments contre la sclérose en plaques

** La société abaisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 14,25 et 15,25 dollars par action, contre une fourchette initiale de 15,25 à 16,25 dollars, en raison de coûts liés à des acquisitions

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 4,2% depuis le début de l'année