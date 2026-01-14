Biogen chute après avoir signalé une charge de 222 millions de dollars sur ses bénéfices au quatrième trimestre

14 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O chutent de 5 % à 170 $

** BIIB s'attend à une charge liée à l'acquisition de 222 millions de dollars au quatrième trimestre

** La société s'attend à ce que cette charge ait un impact d'environ 1,26 $ par action sur le bénéfice net du quatrième trimestre

** BIIB devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 6 février

** Les actions ont augmenté de 15,1 % en 2025