 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Biogen chute après avoir signalé une charge de 222 millions de dollars sur ses bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O chutent de 5 % à 170 $

** BIIB s'attend à une charge liée à l'acquisition de 222 millions de dollars au quatrième trimestre

** La société s'attend à ce que cette charge ait un impact d'environ 1,26 $ par action sur le bénéfice net du quatrième trimestre

** BIIB devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 6 février

** Les actions ont augmenté de 15,1 % en 2025

Valeurs associées

BIOGEN
170,7400 USD NASDAQ -4,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank