Biogen chute après avoir signalé une charge de 222 millions de dollars sur ses bénéfices au quatrième trimestre

14 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Biogen BIIB.O chutent de 5 % à 170 $
** BIIB s'attend à une charge liée à l'acquisition de 222 millions de dollars au quatrième trimestre
** La société s'attend à ce que cette charge ait un impact d'environ 1,26 $ par action sur le bénéfice net du quatrième trimestre
** BIIB devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 6 février
** Les actions ont augmenté de 15,1 % en 2025
