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BIO-UV GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026
information fournie par Actusnews 07/09/2026 à 17:50
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la Société All Invest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 65 162
  • Solde en espèces : 77 350,38 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 78 779 titres 108 007,98 € 264 transactions
VENTE 96 353 titres 133 909,60 € 258 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 15 avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 82 736
  • Solde en espèces : 51 265,77 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

À propos de BIO-UV Group

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).

Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.

Contacts :

BIO-UV Group
Laurent Emmanuel Migeon
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com 		Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr 		Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100099-bio-uv-cp-bilan-contrat-liquidite_31082026.pdf

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