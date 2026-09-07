BIO-UV GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026

COMMUNIQUE DE PRESSE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth ® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la Société All Invest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 65 162
- Solde en espèces : 77 350,38 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|78 779 titres
|108 007,98 €
|264 transactions
|VENTE
|96 353 titres
|133 909,60 €
|258 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 15 avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 82 736
- Solde en espèces : 51 265,77 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 150 000,00 €
À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA PME-ETI.
Contacts :
|
BIO-UV Group
Laurent Emmanuel Migeon
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com
|
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
|
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : mmqcaJVnYWibymtvlJiWbWSWa26SlmnFmWSYxpdwY5nHm5qUym9iZsqSamlhlW5v
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100099-bio-uv-cp-bilan-contrat-liquidite_31082026.pdf
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