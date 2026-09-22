Binance acquiert une participation de 100 millions de dollars dans Circle et renforce son partenariat

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Circle CRCL.N a annoncé mardi que Binance avait acquis une participation de 100 millions de dollars dans l'émetteur de stablecoins, renforçant ainsi les liens entre la crypto-bourse et la société à l'origine de l'USDC, un token majeur indexé sur le dollar.

L'action Circle affichait en dernière cotation une hausse de près de 2 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici plus de détails:

* Circle a révélé dans un document réglementaire que, le 17 septembre, elle avait émis et vendu environ 1,24 million d’actions à Binance au prix d’achat de 80,84 dollars par action.

* Circle est l’émetteur de l’USDC, un stablecoin indexé sur le dollar dont la capitalisation boursière s’élève à près de 75 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap.

* Les stablecoins sont des jetons numériques conçus pour maintenir une valeur stable, généralement indexés sur des devises telles que le dollar américain. Ils ont gagné en popularité en tant que moyen plus rapide de transférer de l’argent sur les marchés des cryptomonnaies et sont de plus en plus utilisés pour les paiements.

* Cet accord commercial élargi a une durée de cinq ans, bien que Circle ou Binance puissent y mettre fin prématurément dans certaines circonstances précises.

* “Dans le cadre de cet accord, nous avons convenu de verser à Binance une commission d’incitation mensuelle,” a déclaré Circle.

* La société a ajouté que Binance s'était engagé à mener certaines autres actions visant à promouvoir l'USDC sur sa plateforme.

* L'action Circle a progressé d'environ 19 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 24 milliards de dollars.