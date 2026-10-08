 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilendi : Un premier semestre en demi-teinte
information fournie par EuroLand Corporate 08/10/2026 à 09:45

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication du RN S1 2026


Hier soir, Bilendi a révélé ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, les revenus du groupe ont connu une très légère baisse (-0,9% vs S1 2025) pour s’établir à 43,2 M€. Plus bas dans le P&L, le groupe a toutefois connu une baisse de sa rentabilité principalement liée aux investissements récents du groupe. L’EBITDA a diminué de -9,3% YoY à 8,1 M€ et le REX de -38,1% vs S1 2025 à 3,2 M€. Le RNpg S1 2026 est resté positif malgré une baisse de -62,5% à 0,9 M€.


Perspectives


Après un S1 encore marqué par un environnement attentiste, Bilendi table sur un retour à une légère croissance organique au S2 2026, ce qui devrait permettre une amélioration progressive de la dynamique d’activité. À plus long terme, le groupe maintient ses ambitions du plan 2026-2030, avec un objectif de CA de 175-200 M€ à horizon 2030 et d’une marge d’EBITDA ajustée >25%.


La réalisation de ces objectifs reposera notamment sur la montée en puissance des solutions technologiques et IA, ainsi que sur l’élargissement de l’empreinte internationale. Si la transformation du modèle devrait continuer à peser sur les coûts à court terme, elle vise à terme un mix plus scalable et récurrent, avec une hausse de la valeur générée par client. Nous restons donc attentifs à la matérialisation du rebond attendu au S2, qui constituera un premier indicateur de la capacité du groupe à renouer avec sa trajectoire de croissance.


De notre côté nous abaissons légèrement notre objectif de CA 2026e à 92,0 M€ (vs 92,9 M€) pour marquer un peu plus de prudence sur l’exercice. Cela traduit une croissance de +0,5% sur l’exercice en cours. Notre objectif d’EBE 2026 est quant à lui abaissé à 19,4 M€ (contre 20,8 M€ auparavant) traduisant une marge d’EBE 2026e de 21,1% (-80 bps vs 2025). Cela est lié à une rentabilité plus basse qu’attendue au S1 2026.


Recommandation


Malgré une publication en demi-teinte et la révision à la baisse de nos estimations, nous considérons que la correction boursière du titre, qui a perdu plus de -50% de sa valeur depuis juin dernier, apparaît excessive au regard de sa valorisation actuelle.


Avec une capitalisation de seulement 40,1 M€ et une dette nette de 47,7 M€, Bilendi affiche une valeur d’entreprise de 87,8 M€, soit seulement 4,5x notre prévision d’EBITDA 2026e de 19,4 M€. Ce multiple ressort même à 4,1x à horizon 2028, sur la base de nos estimations. En termes de chiffre d’affaires, Bilendi se négocie actuellement à seulement 0,9x notre prévision 2026e, contre 1,9x le CA payé lors de l’acquisition de Netquest en 2025.


Cet écart nous semble particulièrement significatif au regard des actifs du groupe, notamment ses panels propriétaires et ses solutions technologiques.


Si à court terme, le ralentissement de l’activité et la pression sur les marges appellent à la prudence, nous estimons que ces risques sont déjà largement intégrés dans les cours actuels. Nous abaissons néanmoins notre objectif de cours à 22,30 € (contre 26,40 € précédemment), correspondant à un multiple implicite de 7,8x l’EBITDA 2026e, afin de tenir compte de nos révisions d'estimations, mais également d'un environnement de taux plus exigeant, avec une OAT française à 10 ans de 4,9%, qui renchérit le coût du capital et pèse sur les valorisations. Nous maintenons ainsi notre recommandation Achat, avec un potentiel d’appréciation de +158,7%.

Valeurs associées

BILENDI
8,4800 EUR Euronext Paris -1,62%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 09:45:03.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 704,37 -0,83%
Pétrole Brent
104,25 +3,01%
2CRSI
24,68 -1,52%
HAFFNER ENERGY
0,702 -4,23%
SOCIETE GENERALE
63,08 -1,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank