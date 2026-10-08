Bilendi : Un premier semestre en demi-teinte

Publication du RN S1 2026

Hier soir, Bilendi a révélé ses résultats pour le compte du premier semestre 2026. Pour rappel, les revenus du groupe ont connu une très légère baisse (-0,9% vs S1 2025) pour s’établir à 43,2 M€. Plus bas dans le P&L, le groupe a toutefois connu une baisse de sa rentabilité principalement liée aux investissements récents du groupe. L’EBITDA a diminué de -9,3% YoY à 8,1 M€ et le REX de -38,1% vs S1 2025 à 3,2 M€. Le RNpg S1 2026 est resté positif malgré une baisse de -62,5% à 0,9 M€.

Perspectives

Après un S1 encore marqué par un environnement attentiste, Bilendi table sur un retour à une légère croissance organique au S2 2026, ce qui devrait permettre une amélioration progressive de la dynamique d’activité. À plus long terme, le groupe maintient ses ambitions du plan 2026-2030, avec un objectif de CA de 175-200 M€ à horizon 2030 et d’une marge d’EBITDA ajustée >25%.

La réalisation de ces objectifs reposera notamment sur la montée en puissance des solutions technologiques et IA, ainsi que sur l’élargissement de l’empreinte internationale. Si la transformation du modèle devrait continuer à peser sur les coûts à court terme, elle vise à terme un mix plus scalable et récurrent, avec une hausse de la valeur générée par client. Nous restons donc attentifs à la matérialisation du rebond attendu au S2, qui constituera un premier indicateur de la capacité du groupe à renouer avec sa trajectoire de croissance.

De notre côté nous abaissons légèrement notre objectif de CA 2026e à 92,0 M€ (vs 92,9 M€) pour marquer un peu plus de prudence sur l’exercice. Cela traduit une croissance de +0,5% sur l’exercice en cours. Notre objectif d’EBE 2026 est quant à lui abaissé à 19,4 M€ (contre 20,8 M€ auparavant) traduisant une marge d’EBE 2026e de 21,1% (-80 bps vs 2025). Cela est lié à une rentabilité plus basse qu’attendue au S1 2026.

Recommandation

Malgré une publication en demi-teinte et la révision à la baisse de nos estimations, nous considérons que la correction boursière du titre, qui a perdu plus de -50% de sa valeur depuis juin dernier, apparaît excessive au regard de sa valorisation actuelle.

Avec une capitalisation de seulement 40,1 M€ et une dette nette de 47,7 M€, Bilendi affiche une valeur d’entreprise de 87,8 M€, soit seulement 4,5x notre prévision d’EBITDA 2026e de 19,4 M€. Ce multiple ressort même à 4,1x à horizon 2028, sur la base de nos estimations. En termes de chiffre d’affaires, Bilendi se négocie actuellement à seulement 0,9x notre prévision 2026e, contre 1,9x le CA payé lors de l’acquisition de Netquest en 2025.

Cet écart nous semble particulièrement significatif au regard des actifs du groupe, notamment ses panels propriétaires et ses solutions technologiques.

Si à court terme, le ralentissement de l’activité et la pression sur les marges appellent à la prudence, nous estimons que ces risques sont déjà largement intégrés dans les cours actuels. Nous abaissons néanmoins notre objectif de cours à 22,30 € (contre 26,40 € précédemment), correspondant à un multiple implicite de 7,8x l’EBITDA 2026e, afin de tenir compte de nos révisions d'estimations, mais également d'un environnement de taux plus exigeant, avec une OAT française à 10 ans de 4,9%, qui renchérit le coût du capital et pèse sur les valorisations. Nous maintenons ainsi notre recommandation Achat, avec un potentiel d’appréciation de +158,7%.