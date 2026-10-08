Stifel reste confiant sur Valneva malgré une décision défavorable

Valneva recule à la Bourse de Paris après la décision des autorités sanitaires du Royaume-Uni de révoquer l'autorisation de mise sur le marché d'Ixchiq. (crédit photo : Groupe Valneva)

Valneva recule logiquement à la Bourse de Paris (-5,10%, à 2,474 euros) après la décision des autorités sanitaires du Royaume-Uni de révoquer l'autorisation de mise sur le marché d'Ixchiq, le vaccin contre le chikungunya élaboré par la société française.

Dans son communiqué, Valneva précise que cette mesure repose sur l'examen de données de sécurité déjà connues et ne découle d'aucun signal défavorable nouveau. Lancé au Royaume-Uni mi-2025, Ixchiq n'y était plus distribué activement depuis plusieurs mois en raison de faibles ventes. Sans produit disponible sur le marché britannique, Valneva n'anticipe aucun coût de rappel de produit et prévoit un impact extrêmement limité sur son chiffre d'affaires.

La société a décidé de ne pas faire appel de cette décision, jugeant son impact financier non significatif et souhaitant concentrer ses ressources prioritaires sur les régions endémiques, où le risque d'infection est le plus élevé.

La société réaffirme que le profil bénéfice-risque d'Ixchiq reste favorable dans ses indications approuvées. Cette position est appuyée par les données de pharmacovigilance globale, avec environ 187 000 doses administrées dans le monde, ainsi que par les résultats de l'étude pilote au Brésil (plus de 61 000 personnes vaccinées sans nouveau problème de sécurité).

L'avis de Stifel et Portzamparc

La banque d'investissement américaine ne s'inquiète pas de cette décision, car pour elle, Ixchiq ne représente que 1% de sa valorisation par somme des parties. Pour les analystes, la thèse d'investissement reste centrée sur le vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15), le prochain catalyseur étant l'acceptation de la demande d'autorisation de mise sur le marché pour examen.

Les analystes estiment que ce vaccin contre la maladie de Lyme conserve des perspectives crédibles d'obtention d'une autorisation réglementaire, sur la base des données de phase III.

Stifel rappelle également que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé en août la demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) de VLA15, lançant ainsi officiellement la procédure d'évaluation réglementaire en Europe.

La recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 7,50 euros, soit un potentiel de hausse de 187,7%.

Le sentiment est le même chez Portzamparc qui évoque "une mauvaise nouvelle sur la forme, dans la lignée de la suspension prononcée par la FDA fin août 2025". Les analystes ajoutent que cela "reste toutefois sans conséquence sur notre valorisation car les ventes d'Ixchiq étaient déjà marginales dans notre modélisation".

L'avis est toujours à acheter, avec un objectif de 4,80 euros.