Bilendi résiste grâce à l'international et confirme sa feuille de route stratégique

Bilendi a réalisé un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros au premier semestre 2026, en léger recul de 0,7% (-0,5 % à taux de change constant). A périmètre comparable, en intégrant Netquest sur l'ensemble du premier semestre 2025, le repli ressort à 5,3%, dans un contexte de marché toujours marqué par l'attentisme des donneurs d'ordre, particulièrement au deuxième trimestre.

L'international, qui représente désormais 85% du chiffre d'affaires du groupe, demeure le principal moteur de l'activité. Les revenus y progressent de 1,2%, à 36,8 millions d'euros, grâce notamment aux bonnes performances enregistrées au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays nordiques, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Chili. En France, en revanche, le chiffre d'affaires recule de 10,5%, à 6,4 millions d'euros, dans un marché qui a nettement ralenti au deuxième trimestre.

Au-delà de cette conjoncture, Bilendi poursuit l'exécution de son plan stratégique présenté en avril. Le groupe accélère sa transformation pour devenir une plateforme mondiale d'insights "AI-native", en s'appuyant sur ses panels propriétaires, ses technologies internes et l'intelligence artificielle afin d'élargir son offre sur l'ensemble de la chaîne de valeur des études de marché.

Dans ce cadre, Bilendi a notamment fait évoluer Bilendi Discuss vers une plateforme de recherche qualitative multi-pays, lancé Bilendi Text Coding Platform, une solution d'IA dédiée à l'automatisation de l'analyse des réponses ouvertes, et poursuivi le déploiement international de Bilendi UX.

Le groupe estime que cette stratégie lui permettra d'élargir son marché adressable, de développer des revenus plus récurrents et d'améliorer sa rentabilité. Il confirme ainsi ses objectifs à l'horizon 2030, visant un chiffre d'affaires compris entre 175 et 200 millions d'euros, soit environ le double du niveau de 2025, avec une marge d'EBITDA supérieure à 25% et une forte génération de trésorerie.