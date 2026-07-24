 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilendi résiste grâce à l'international et confirme sa feuille de route stratégique
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 08:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Bilendi a réalisé un chiffre d'affaires de 43,2 millions d'euros au premier semestre 2026, en léger recul de 0,7% (-0,5 % à taux de change constant). A périmètre comparable, en intégrant Netquest sur l'ensemble du premier semestre 2025, le repli ressort à 5,3%, dans un contexte de marché toujours marqué par l'attentisme des donneurs d'ordre, particulièrement au deuxième trimestre.

L'international, qui représente désormais 85% du chiffre d'affaires du groupe, demeure le principal moteur de l'activité. Les revenus y progressent de 1,2%, à 36,8 millions d'euros, grâce notamment aux bonnes performances enregistrées au Royaume-Uni, en Italie, dans les pays nordiques, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Chili. En France, en revanche, le chiffre d'affaires recule de 10,5%, à 6,4 millions d'euros, dans un marché qui a nettement ralenti au deuxième trimestre.

Au-delà de cette conjoncture, Bilendi poursuit l'exécution de son plan stratégique présenté en avril. Le groupe accélère sa transformation pour devenir une plateforme mondiale d'insights "AI-native", en s'appuyant sur ses panels propriétaires, ses technologies internes et l'intelligence artificielle afin d'élargir son offre sur l'ensemble de la chaîne de valeur des études de marché.

Dans ce cadre, Bilendi a notamment fait évoluer Bilendi Discuss vers une plateforme de recherche qualitative multi-pays, lancé Bilendi Text Coding Platform, une solution d'IA dédiée à l'automatisation de l'analyse des réponses ouvertes, et poursuivi le déploiement international de Bilendi UX.

Le groupe estime que cette stratégie lui permettra d'élargir son marché adressable, de développer des revenus plus récurrents et d'améliorer sa rentabilité. Il confirme ainsi ses objectifs à l'horizon 2030, visant un chiffre d'affaires compris entre 175 et 200 millions d'euros, soit environ le double du niveau de 2025, avec une marge d'EBITDA supérieure à 25% et une forte génération de trésorerie.

Valeurs associées

BILENDI
14,160 EUR Euronext Paris -7,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Feu de broussailles à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies en Europe : les derniers développements
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:25 

    Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet. France: nouvelles ... Lire la suite

  • L'entrée de la ville de Biscarosse, dans le sud-ouest de la France, avec un ciel opacifié par la fumée d'un incendie de forêt, le 24 juillet 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )
    Sud-Ouest: plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:08 

    Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuent dans la nuit de vendredi à samedi de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé des dizaines de milliers d'évacuations ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 24/07/2026
    Top 5 IA du 24/07/2026
    information fournie par Libertify 25.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font

  • Les pompiers combattent un incendie à Cebreros, à l'ouest de Madrid, le 24 juillet 2026 ( AFP / Cesar MANSO )
    Incendies hors de contrôle en France et en Espagne: plus de 160.000 évacuations
    information fournie par AFP 25.07.2026 04:58 

    Plus de 160.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation dans la nuit de vendredi à samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank